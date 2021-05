Funivia Stresa - Mottarone, sindaco Stresa: 'Anche bimbi tra le vittime' (Di domenica 23 maggio 2021) commenta Tra le 14 vittime del tragico incidente alla Funivia Stresa - Mottarone, 'ci sono Anche dei bambini'. Lo ha detto Marcella Severino, sindaco di Stresa, scoppiata in lacrime al passaggio dei ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 23 maggio 2021) commenta Tra le 14del tragico incidente alla, 'ci sonodei bambini'. Lo ha detto Marcella Severino,di, scoppiata in lacrime al passaggio dei ...

