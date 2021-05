F1 | Mattia Binotto | “La vittoria era alla portata Si è rotto qualcosa sul portamozzo di Leclerc”

(Di domenica 23 maggio 2021) La Ferrari festeggia il bel secondo posto ottenuto da Carlos Sainz nel GP di Monaco 2021, quinta tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito cittadino di Montecarlo. Lo spagnolo è riuscito a conquistare il primo podio della carriera al volante della Rossa, chiudendo alle spalle di Max Verstappen. Il figlio d’arte aveva conquistato la quarta casella in qualifica, poi il compagno di squadra Charlesnon è potuto partire dpole position a causa di problemi sulla monoposto e Valtteri Bottas ha riscontrato criticità al rientro ai box. Domenica dunque estremamente positiva per la Scuderia di Maranello, il team principalè parso decisamente soddisfatto ai microfoni di Sky Sport F1: “Sensazioni contrapposte, grande peccato per Charles ma contenti per Carlos,fine un buon ...

