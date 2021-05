F1 | gara TV8 Montecarlo in chiaro | orario d’inizio e programma

(Di domenica 23 maggio 2021) Alle ore 15.00 di oggi (domenica 23 maggio) scatterà il GP di Monaco 2021, quinta tappa del Mondiale F1 che va in scena sul tracciato cittadino di. Tra barriere, muretti e guard-rail del Principato si disputa uno degli eventi più spettacolari, affascinanti e prestigiosi dell’intero campionato. L’appuntamento più glamour per la Formula Uno torna a essere protagonista dopo la cancellazione dello scorso anno dovuta all’emergenza sanitaria e si preannuncia grande spettacolo in questo intenso pomeriggio in Riviera. Spesso le qualifiche del sabato risultano determinanti per l’esito delladella domenica, poiché è estremamente difficile sorpassare su questo circuito dove lo spazio per effettuare delle manovre è praticamente inesistente. La pole-position è fondamentale per poter puntare al successo e Charles Leclerc è riuscito a conquistarla in ...

Gli orari della gara in programma oggi a Monaco: seguile in TV su Sky o, in streaming su NOW oppure sul web con la nostra diretta. La gara è in programma alle 15 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno oltreché in streaming su SkyGo e NowTV. Inoltre il GP di Monaco sarà trasmesso in chiaro su TV8.