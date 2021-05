Don Bosco: furibonda lite in strada, due uomini si fronteggiano a colpi di coltello (Di domenica 23 maggio 2021) lite in strada tra due uomini, interviene la Polizia. Nella mattinata di ieri gli agenti della Sezione Volanti hanno tratto in arresto un 29enne romano per evasione dalla detenzione domiciliare. Verso le 11.45, i poliziotti sono stati inviati presso via Cesare Vivante incrocio via Carlo Calisse, zona Don Bosco, per una segnalazione di due uomini in lite armati di coltello. Leggi anche: Don Bosco, spaccio all’interno delle autorimessa: sequestrati più di 20 chili di droga Sul posto hanno trovato D.P.A. in forte stato di alterazione. Quest’ultimo, alla vista dei poliziotti, si è subito scagliato verbalmente, proferendo insulti e minacce. Dagli accertamenti effettuati l’uomo risultava essere sottoposto alla detenzione con controllo elettronico presso il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 23 maggio 2021)intra due, interviene la Polizia. Nella mattinata di ieri gli agenti della Sezione Volanti hanno tratto in arresto un 29enne romano per evasione dalla detenzione domiciliare. Verso le 11.45, i poliziotti sono stati inviati presso via Cesare Vivante incrocio via Carlo Calisse, zona Don, per una segnalazione di dueinarmati di. Leggi anche: Don, spaccio all’interno delle autorimessa: sequestrati più di 20 chili di droga Sul posto hanno trovato D.P.A. in forte stato di alterazione. Quest’ultimo, alla vista dei poliziotti, si è subito scagliato verbalmente, proferendo insulti e minacce. Dagli accertamenti effettuati l’uomo risultava essere sottoposto alla detenzione con controllo elettronico presso il ...

Advertising

CorriereCitta : Don Bosco: furibonda lite in strada, due uomini si fronteggiano a colpi di coltello - 99per100 : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTOFALL RELIGIONE ???? 8?ttavi di finale Scegli il più grande RELIGIOSO di tutti i tempi tra:… - PlayBasket : #BasketToscana #CGold: Gli amaranto agganciano il Don Bosco in testa alla classifica e tornano a sorridere [..] - Stelle_Sport : Al via i progetti del Lab-Oratorio del Don Bosco per le fasce deboli - FedeValerio0 : @oliveranurixxlz Don bosco nu -

Ultime Notizie dalla rete : Don Bosco Al via i progetti del Lab-Oratorio del Don Bosco per le fasce deboli Liguriasport Francesca e Sara, mamma e figlia "contro" sul campo da pallavolo: "Una super emozione" Sono Francesca Chiappin, 48 anni, e Sara Marini di 16: madre e figlia sotto la rete da pallavolo, ma con due magliette diverse.

Basket, Crocetta battuta 63-61 al Forum: Teens in finale di coppa del centenario Una tripla di "Puffo" Bergamaschi a 4"98 dalla sirena del quarto periodo regala al Teens Basket Biella ZetaEsseTi un sofferto 63-61 sul Don Bosco Crocetta Torino. In una serata estremamente complicat ...

Sono Francesca Chiappin, 48 anni, e Sara Marini di 16: madre e figlia sotto la rete da pallavolo, ma con due magliette diverse.Una tripla di "Puffo" Bergamaschi a 4"98 dalla sirena del quarto periodo regala al Teens Basket Biella ZetaEsseTi un sofferto 63-61 sul Don Bosco Crocetta Torino. In una serata estremamente complicat ...