Tragedia in casa, muore bambino di 11 anni (Di sabato 22 maggio 2021) Tragedia nella villetta di una frazione dell'hinterland pisano, costata la vita a un bambino di appena 11 anni, per un colpo di arma da fuoco partito accidentalmente dalla pistola del padre che ... Leggi su lanazione (Di sabato 22 maggio 2021)nella villetta di una frazione dell'hinterland pisano, costata la vita a undi appena 11, per un colpo di arma da fuoco partito accidentalmente dalla pistola del padre che ...

Advertising

LiguriaNotizie : Tragedia a Sanremo, neonato trovato morto in casa - IlTirrenoPrato : La tragedia scoperta dai familiari, ma ormai era troppo tardi. Non ha lasciato biglietti per spiegare il gesto - qn_lanazione : Tragedia in casa, muore bambino di 11 anni #Pisa - MarioGuglielmi : Tragedia a #Sanremo , bimbo di 20 giorni trovato senza vita in casa - EeElena60 : @Chow_Chow_678_ @AngelsOfLove12 Fate le brave che mercoledì tornando a casa dopo aver fatto il vaccino ho girato da… -