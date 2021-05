Prima finale di B e playoff di C: i programmi e gli orari delle gare di oggi (Di domenica 23 maggio 2021) Giornata importante anche per le altre categorie professionistiche italiane quella di oggi, con i playoff di Serie B che sono ormai all’atto finale, mentre quelli di Serie C entrano nel vivo nella Prima fase Nazionale, ovvero gli ottavi di finale. In Serie B, primo atto del derby veneto tra Cittadella e Venezia, per un posto in serie A. Questo il programma della gara: Domenica 23 maggio Cittadella-Venezia ore 21.15 In Serie C, gare di andata del primo turno nazionale dei playoff. Domenica 23 maggio Pro Vercelli-Sudtirol ore 15.30 Albinoleffe-Modena ore 17.30 Feralpi Salò-Bari ore 17.30 Matelica-Renate ore 17.30 Palermo-Avellino ore 17.3o Foto: Twitter Serie B L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 23 maggio 2021) Giornata importante anche per le altre categorie professionistiche italiane quella di, con idi Serie B che sono ormai all’atto, mentre quelli di Serie C entrano nel vivo nellafase Nazionale, ovvero gli ottavi di. In Serie B, primo atto del derby veneto tra Cittadella e Venezia, per un posto in serie A. Questo il programma della gara: Domenica 23 maggio Cittadella-Venezia ore 21.15 In Serie C,di andata del primo turno nazionale dei. Domenica 23 maggio Pro Vercelli-Sudtirol ore 15.30 Albinoleffe-Modena ore 17.30 Feralpi Salò-Bari ore 17.30 Matelica-Renate ore 17.30 Palermo-Avellino ore 17.3o Foto: Twitter Serie B L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

acmilanyouth : ?? 90'+4 Fischio finale al Vismara ?? Per la prima volta in stagione i rossoneri vincono tre partite consecutive: go… - RaiUno : La finale di #Eurovision 2021 INIZIA ORA ?? ?? in diretta su #Rai1 con @corsi_gabriele e @InfoMalgioglio ?? in simul… - ParcoColosseo : Si parte dal Palatino, prima ci si afferma in Italia e poi si conquista l’Europa: è una Storia che conosciamo e vi… - pausinismile : @imfalljngforyou È stato esattamente come la nove a ruoli invertiti. Prima lui sotto una macchina e lei che vede la… - infoitcultura : Eurovision, i Maneskin prima della finale: «Non succede, ma se succede…» -