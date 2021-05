PALERMO-AVELLINO | SCELTE E DUBBI DI FILIPPI | LE PROBABILI FORMAZIONI

(Di sabato 22 maggio 2021) Primo atto della Fase Nazionale dei playoff promozione.Domenica 23 maggio, ore 17.30, allo Stadio "Renzo Barbera", andrà in scena la sfida tra. Pelagotti e compagni torneranno, dunque, in campo dopo le due vittorie di fila conquistate contro Teramo e Juve Stabia. Due successi che hanno permesso aldi staccare il pass per la Fase Nazionale, che danno certamente slancio e morale in vista del delicato incontro contro gli uomini di Braglia.Il sorteggio ha regalato ai rosanero un avversario già affrontato nel corso della stagione. Sei i punti conquistati dagli irpini contro iltra andata e ritorno; una squadra contro cui la compagine siciliana vorrà riscattarsi. Se al termine del doppio confronto il risultato dovesse essere di parità, così come la differenza reti, a quel punto sarà ...

Sono 23 i calciatori convocati da Giacomo Filippi per la gara di andata dei playoff contro l'. Nella lista sono presenti che si sono allenati ieri con la squadra. ECCO LA LISTA 1 PELAGOTTI 2 DODA 3 CORRADO 4 ACCARDI 5 PALAZZI 6 CRIVELLO 7 FLORIANO 8 MARTIN 9 SARANITI 10 SILIPO 11 ...L'allenatore del, Giacomo Filippi , interviene in conferenza stampa per presentare la partita con l', valida per l'andata del primo turno nazionale dei playoff. I rosa sono reduci dalla grandissima ...Il tecnico del Palermo, Giacomo Filippi ha presentato la sfida contro l'Avellino in conferenza stampa. Si legge su Mediagol: "Anche noi avremmo voluto evitare una squadra blasonata ...Sono 23 i calciatori convocati da Giacomo Filippi per la gara di andata dei playoff contro l’Avellino. Nella lista sono presenti anche Somma e Palazzi che si sono allenati ieri con la squadra. ECCO LA ...