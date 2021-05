Orlando | “Il Milan sta pensando davvero a Vlahovic E Commisso …”

(Di sabato 22 maggio 2021) Massimo, ex fantasista di Fiorentina e, ha parlato di Dusan, bomber viola che piace moltissimo ai rossoneri

Advertising

PianetaMilan : #Orlando: “Il @acmilan sta pensando davvero a @vlahovicdusan9. E #Commisso…” - #ACMilan #Milan - infoitsport : CMIT TV | Calciomercato, Orlando: “Alla Fiorentina serve chiarezza. Milan su Vlahovic” - MilanWorldForum : L'ex rossonero Orlando su Vlahovic al Milan Le dichiarazioni -) - MilanWorldForum : L'ex rossonero Orlando su Vlahovic al Milan Le dichiarazioni -) - MilanLiveIT : ?????#Milan-#Vlahovic - Parla l'ex Fiorentina Orlando: 'So che i rossoneri ci stanno pensando davvero' ??#MercatoMilan -

Ultime Notizie dalla rete : Orlando Milan

CalcioMercato.it

...(Campionato argentino) - SPORTITALIA 00.08 Chicago Fire - Inter Miami (MLS) - DAZN 01.08...SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite) 15.00 Inter - Udinese (Serie A) - DAZN e DAZN1-...L'ex Fiorentina, Massimo, conferma che ilè intenzionato a provarci per Dusan Vlahovic. Ecco le sue parole Ilsarà chiamato ad acquistare un nuovo centravanti. L'arrivo di un co - titolare da affiancare a ...Massimo Orlando esalta così Dusan Vlahovic, reduce da una superba stagione: “È diverso da Batistuta. Non ha la sua testa ma è un giocatore fantastico. Il problema è che ora la Fiorentina dovrà affront ...A CM.IT TV ha parlato l’ex giocatore della Fiorentina Massimo Orlando, intervenendo sul futuro di Dusan Vlahovic. Queste le sue parole: “Dusan è un giocatore fantastico. Il problema è che la Fiorentin ...