Ordine d’arrivo Superbike | GP Aragon 2021 | risultati e classifica gara-1 Trionfa Rea davanti a Lowes e Razgatlioglu Rinaldi chiude 7°

Leggi su oasport

(Di sabato 22 maggio 2021) Jonathan Rea vince in maniera netta-1 del Gran Premio dia prima del Mondiale. Il pilota della Kawasaki ha preso ben presto il largo involandosi verso il successo finale. Per il britannico si tratta della centesima vittoria in carriera in questa categoria. Are la doppietta Kawasaki il secondo posto di Alex(Kawasaki) che ha beffato nel finale e dopo una spettacolare lotta Toprak(Yamaha). Il migliore degli italiani è stato Michael Rubenche ha chiuso in settima posizione. A punti anche Andrea Locatelli (Yamaha) 10° e Axel Bassani (Ducati Motorcorsa) 12°.GP...