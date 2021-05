Maneskin, dal palco dell’Ariston a quello dell’Eurovision: un’altra vittoria? (Di sabato 22 maggio 2021) Dopo la vittoria alla 71ma edizione del Festival di Sanremo, i Maneskin rappresenteranno l’Italia all’Eurovision Song Contest 2021, partecipando alla finale in onda stasera su Rai Uno in diretta dalle 20:40. I Maneskin suoneranno “Zitti e Buoni”, brano vincitore del Festival di Sanremo – e canzone più ascoltata al mondo su Spotify fra le canzoni in gara tra marzo e maggio 2021 -, volendo trasmettere agli spettatori quell’energia, palpabile anche attraverso lo schermo per coloro che saranno a casa, con una performance che trasuderà la voglia di lasciare il segno con il loro forte messaggio di libertà. Scritto e composto interamente dalla band, “Zitti e Buoni” (doppio disco di platino e oltre 45 milioni di streaming) porta all’Eurovision il graffio rock che caratterizza l’attitudine dei Maneskin. Un brano carico ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 22 maggio 2021) Dopo laalla 71ma edizione del Festival di Sanremo, irappresenteranno l’Italia all’Eurovision Song Contest 2021, partecipando alla finale in onda stasera su Rai Uno in diretta dalle 20:40. Isuoneranno “Zitti e Buoni”, brano vincitore del Festival di Sanremo – e canzone più ascoltata al mondo su Spotify fra le canzoni in gara tra marzo e maggio 2021 -, volendo trasmettere agli spettatori quell’energia, palpabile anche attraverso lo schermo per coloro che saranno a casa, con una performance che trasuderà la voglia di lasciare il segno con il loro forte messaggio di libertà. Scritto e composto interamente dalla band, “Zitti e Buoni” (doppio disco di platino e oltre 45 milioni di streaming) porta all’Eurovision il graffio rock che caratterizza l’attitudine dei. Un brano carico ...

