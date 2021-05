Global Health Summit, von der Leyen: avrà importanza storica (Di sabato 22 maggio 2021) Il vertice internazionale sulla salute ('Global Health Summit') svoltosi oggi a Roma 'passerà alla storia come una pietra miliare nella lotta contro la pandemia di Covid - 19'. Lo ha detto la ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 22 maggio 2021) Il vertice internazionale sulla salute ('') svoltosi oggi a Roma 'passerà alla storia come una pietra miliare nella lotta contro la pandemia di Covid - 19'. Lo ha detto la ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il mondo sta entrando in una 'age of pandemics', l'età delle pandemie. Lo afferma il panel di 26 scienziati di tutt… - Palazzo_Chigi : #GlobalHealthSummit, Draghi in apertura dei lavori: La crisi globale non è finita. Dobbiamo agire in fretta, altrim… - Agenzia_Ansa : Covid, Draghi accoglie von der Leyen al Global Health Summit. La presidente della commissione Ue arrivata a Villa P… - mariofe92981671 : RT @Agenzia_Ansa: Il mondo sta entrando in una 'age of pandemics', l'età delle pandemie. Lo afferma il panel di 26 scienziati di tutto il m… - mywifeluna : RT @SkyTG24: Covid, sospensione brevetti vaccini: cosa sappiamo dopo il Global health summit -