F1 | GP Monaco 2021 | Mick Schumacher non farà le qualifiche

(Di sabato 22 maggio 2021) Secondo quanto scritto dal sito ufficiale formula1.com,non prenderà parte alledel GPdi F1, che si disputa a Montecarlo, a causa dei danni accusati dalla sua vettura (Haas) per un incidente nel corso della FP3.era in 14ma posizione nella classifica dei tempi quando ha perso la parte posteriore della sua auto, a pochi minuti dall’incidente di Nicholas Latifi (Williams) che aveva portato all’esposizione della bandiera rossa e ad un’interruzione. A causa dell’impatto iniziale con le barriere, la vettura ha subito danni sostanziali, in particolare sul lato sinistro.è uscito illeso dalla macchina, ma con sole due ore tra la fine delle FP3 e l’inizio dellei meccanici non hanno avuto ...

Una volta sbattuto a Monaco, la tua sessione è finita". Così è stato: per la coppia di piloti più ... la monoposto di Maranello non ha tradito le aspettative, su una delle piste che in questo... Secondo quanto scritto dal sito ufficiale formula1.com, Mick Schumacher non prenderà parte alle qualifiche del GP Monaco 2021 di F1, che si disputa a Montecarlo, a causa dei danni accusati dalla sua v ...