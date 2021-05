Eurovision Song Contest, incidente per Senhit: non fermano la pedana rotante ed è costretta a saltare (Di sabato 22 maggio 2021) Durante la prova della finale di Eurovision Song Contest 2021 a Rotterdam di ieri sera venerdì 21 maggio si è verificato un gravissimo incidente ai danni della squadra rappresentante la Repubblica di ... Leggi su leggo (Di sabato 22 maggio 2021) Durante la prova della finale di2021 a Rotterdam di ieri sera venerdì 21 maggio si è verificato un gravissimoai danni della squadra rappresentante la Repubblica di ...

Advertising

RaiUno : Stasera tifiamo @thisismaneskin! ???? La finale dell'#Eurovision Song Contest alle 20.35 ?? in diretta su #Rai1 con… - senhitofficial : Voglio condividere con voi questo tributo ad alcune meravigliose canzoni italiane che hanno partecipato ad… - RaiUno : Continuano le prove di Eurovision Song Contest 2021 con @corsi_gabriele e @InfoMalgioglio! Sale l'attesa per l'esib… - AngelaVillani9 : RT @RaiUno: Continuano le prove di Eurovision Song Contest 2021 con @corsi_gabriele e @InfoMalgioglio! Sale l'attesa per l'esibizione dei @… - eluu_eei : RT @Jocnobot: Daily Reminder: l'Eurovision Song Contest è una Psy-Op -