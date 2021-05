Emma Marrone a Verissimo ricorda Franco Battiato (Di sabato 22 maggio 2021) Emma Marrone ospite a Verissimo ricorda l’artista scomparso e racconta con entusiasmo del suo tour il 3 giugno «Lo porterò sempre nel cuore». Così Emma Marrone, ospite del salotto di Silvia Toffanin, a Verissimo, ha ricordato Battiato nella puntata in onda oggi, sabato 22 maggio. E non solo. La cantante ha ricordato con entusiasmo del tour del prossimo 3 giugno. Emma sarà la prima artista italiana a salire su un palco a giugno: «Sono ansiosa, ma contentissima perché nonostante tutto stiamo riuscendo a portare a casa qualcosa di concreto. Tutti gli operatori dello spettacolo che lavorano con me sono rimasti entusiasti quando ho annunciato che avrei ripreso a cantare. Era importante ripartire e farli ... Leggi su 361magazine (Di sabato 22 maggio 2021)ospite al’artista scomparso e racconta con entusiasmo del suo tour il 3 giugno «Lo porterò sempre nel cuore». Così, ospite del salotto di Silvia Toffanin, a, hatonella puntata in onda oggi, sabato 22 maggio. E non solo. La cantante hato con entusiasmo del tour del prossimo 3 giugno.sarà la prima artista italiana a salire su un palco a giugno: «Sono ansiosa, ma contentissima perché nonostante tutto stiamo riuscendo a portare a casa qualcosa di concreto. Tutti gli operatori dello spettacolo che lavorano con me sono rimasti entusiasti quando ho annunciato che avrei ripreso a cantare. Era importante ripartire e farli ...

