Al palasport di Robbio primo test sui tamponi salivari sugli studenti

(Di sabato 22 maggio 2021) I classici, che devono essere inviati in laboratorio per essere processati e analizzati sonomolecolari, non antigenici rapidi, che servono ad intercettare il coronavirus Sars - ...

Advertising

globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : palasport Robbio

Informatore Vigevanese

Oggi il primo banco di prova su circa 250 studenti di scuole elementari e medie che sono stati riuniti neldi, in provincia di Pavia. Il Comune si è dimostrato disponibile all'...Oggi il primo banco di prova su circa 250 studenti di scuole elementari e medie che sono stati riuniti neldi, in provincia di Pavia. Il Comune si è dimostrato disponibile all'...Circa 250 studenti di scuole elementari e medie sono stati riuniti nel palasport di Robbio, in provincia di Pavia. Si lavora per le scuole sicure ...Oggi dalle 10 alle 14 al palasport di Robbio l’esecuzione dei test salivari per gli studenti del comprensivo di Robbio, che comprende anche i ragazzi che risiedono nei Comuni di Confienza, Palestro e ...