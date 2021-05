Africa: il continente a due facce (Di sabato 22 maggio 2021) L'emergenza jihadista che dilaga dal Sahara. E poi la povertà, aggravata dalla pandemia, che provocherà nuove migrazioni. Ma ci sono anche imprese innovative, spesso legate alla tecnologia, che si fanno faticosamente strada. Ritratto dell'Africa 60 anni dopo la decolonizzazione. Per contrastare l'offensiva jihadista fra Sahara ed Equatore, i francesi hanno chiesto aiuto militare all'Europa e anche all'Italia. «L'obiettivo jihadista in Africa occidentale è di espandersi arrivando dal deserto al mare via Costa d'Avorio e Benin» dice a Panorama il vescovo Laurent Birfuoré Dabiré, presidente della Conferenza episcopale del Niger e Burkina Faso. «La missione internazionale Takuba sarà di grande aiuto perché la potenza di fuoco dei terroristi è massiccia e nessun Paese dell'area può farcela da solo». I militari italiani verranno impiegati sul «fronte» più ... Leggi su panorama (Di sabato 22 maggio 2021) L'emergenza jihadista che dilaga dal Sahara. E poi la povertà, aggravata dalla pandemia, che provocherà nuove migrazioni. Ma ci sono anche imprese innovative, spesso legate alla tecnologia, che si fanno faticosamente strada. Ritratto dell'60 anni dopo la decolonizzazione. Per contrastare l'offensiva jihadista fra Sahara ed Equatore, i francesi hanno chiesto aiuto militare all'Europa e anche all'Italia. «L'obiettivo jihadista inoccidentale è di espandersi arrivando dal deserto al mare via Costa d'Avorio e Benin» dice a Panorama il vescovo Laurent Birfuoré Dabiré, presidente della Conferenza episcopale del Niger e Burkina Faso. «La missione internazionale Takuba sarà di grande aiuto perché la potenza di fuoco dei terroristi è massiccia e nessun Paese dell'area può farcela da solo». I militari italiani verranno impiegati sul «fronte» più ...

