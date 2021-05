Vaccino Pfizer per i bimbi tra 6 mesi e 11 anni: ecco quando potrebbero iniziare le vaccinazioni (Di venerdì 21 maggio 2021) Vaccino Pfizer anche per i più piccoli, per i bimbi tra 6 mesi e 11 anni. Ad annunciarlo all’Ansa è stata proprio l’azienda, che prevede di avere a disposizione i risultati della sperimentazione su questa fascia d’età “nella seconda metà del 2021“. “Se la sicurezza e l’immunogenicità saranno confermate – spiega l’azienda – speriamo di ricevere l’autorizzazione per la vaccinazione di questi bambini più piccoli entro l’inizio del 2022?. Proprio lo scorzo marzo, Pfizer e BioNtech avevano inoculato il Vaccino sui bimbi sani ed era stato avviato uno studio globale per capire come reagissero al siero i più piccoli. Tra l’altro, Albert Bourla, presidente e amministrazione delegato di Pfizer, all’Ansa ha spiegato che “la vaccinazione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 21 maggio 2021)anche per i più piccoli, per itra 6e 11. Ad annunciarlo all’Ansa è stata proprio l’azienda, che prevede di avere a disposizione i risultati della sperimentazione su questa fascia d’età “nella seconda metà del 2021“. “Se la sicurezza e l’immunogenicità saranno confermate – spiega l’azienda – speriamo di ricevere l’autorizzazione per la vaccinazione di questi bambini più piccoli entro l’inizio del 2022?. Proprio lo scorzo marzo,e BioNtech avevano inoculato ilsuisani ed era stato avviato uno studio globale per capire come reagissero al siero i più piccoli. Tra l’altro, Albert Bourla, presidente e amministrazione delegato di, all’Ansa ha spiegato che “la vaccinazione ...

Advertising

SkyTG24 : Vaccino Pfizer, verso l'ok per i bimbi tra 6 mesi ed 11 anni agli inizi del 2022 - fattoquotidiano : Covid, l’annuncio di Pfizer-Biontech: “Si va verso l’ok al vaccino per i bimbi da 6 mesi a 11 anni a inizio 2022” - TgLa7 : #Pfizer, verso ok vaccino bimbi 6 mesi-11 anni a inizi 2022. Con via libera Autorita'.In prossimi 6 mesi esiti sperimentazione - SonoEsse : Fatta la seconda dose del vaccino ?? ???? #Pfizer #vaccino #lombardia #milano - benjamn_boliche : RT @SkyTG24: Pfizer prevede che i #vaccini per i 6 mesi-11 anni saranno disponibili nella seconda metà del 2021. I dettagli: -