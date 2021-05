Unioncamere: in 10 anni perse 156.000 imprese giovani,1 su 4 (Di venerdì 21 maggio 2021) In un decennio sono mancate all'appello quasi 156mila imprese giovanili, una su quattro ( - 22,4%). Il risultato è che a fine 2020 si contano circa 541 mila imprese giovanili iscritte al Registro ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 21 maggio 2021) In un decennio sono mancate all'appello quasi 156milali, una su quattro ( - 22,4%). Il risultato è che a fine 2020 si contano circa 541 milali iscritte al Registro ...

Advertising

SignorAldo : RT @infocamere: #giovani #imprese In dieci anni persa una impresa su quattro. Il 75% degli imprenditori #under35 digitalizzati conta di rec… - francyungaro : RT @infocamere: #giovani #imprese In dieci anni persa una impresa su quattro. Il 75% degli imprenditori #under35 digitalizzati conta di rec… - infocamere : #giovani #imprese In dieci anni persa una impresa su quattro. Il 75% degli imprenditori #under35 digitalizzati cont… - picenooggi : Imprenditoria giovanile: in dieci anni persa 1 impresa su 4, nel 2020 Solo nel 2020 perse oltre 18mila nuove impre… - fisco24_info : Unioncamere: in 10 anni perse 156.000 imprese giovani,1 su 4: Covid frena le iscrizioni ma le imprese giovani reggo… -