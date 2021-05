Un nuovo Movimento degli ex M5S con Morra leader L’idea sta circolando Difficile però conciliare le pretese degli espulsi

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 21 maggio 2021) In tre anni il M5S ha perso un centinaio di parlamentari, circa il 30% dei senatori e il 28% dei deputati. Quasi tutti. Prima per il problema delle mancate restituzioni, poi per i contrasti sul cambio di rotta relativo a temi storici dei 5S, e infine per il mancato appoggio al Governo di Mario Draghi. Pochi di loro hanno trovato casa in altri partiti e la maggior parte sono andati a ingrossare le file del Gruppo Misto. Non ci stannoa finire inghiottiti nella palude parlamentare. Non per sempre almeno. E ora, dopo la rottura di Davide Casaleggio con il, ambiscono a creare unsoggetto politico, una sorta di M5S 2.0, per tornare alle battaglie delle origini e tornare ad essere i duri e puri dell’Aula. Un’impresa in cui si intravede anche un, Nicola ...