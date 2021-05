Triathlon, la staffetta azzurra conquista il pass per Tokyo 2020 (Di venerdì 21 maggio 2021) Da Lisbona arrivano ottime notizie. Al World Triathlon Mixed Relay Olympic Qualification Event la staffetta azzurra ha conquistato il secondo posto ottenendo il pass per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo. Angelica Olmo (Carabinieri), Gianluca Pozzatti (707), Alice Betto (Fiamme Oro) e Nicola Azzano (Carabinieri) si sono posizionati alle spalle del Belgio e davanti alla Svizzera, che è riuscita a staccare il terzo pass disponibile. Queste le parole di Riccardo Giubilei, presidente della Federazione Italiana Triathlon: “Non è per nulla facile commentare una staffetta tricolore che entra nella storia. sono davvero emozionato, i ragazzi sono stati superlativi, hanno mostrato un grande spirito di squadra, un aspetto su cui stiamo ... Leggi su sportface (Di venerdì 21 maggio 2021) Da Lisbona arrivano ottime notizie. Al WorldMixed Relay Olympic Qualification Event lahato il secondo posto ottenendo ilper la qualificazione alle Olimpiadi di. Angelica Olmo (Carabinieri), Gianluca Pozzatti (707), Alice Betto (Fiamme Oro) e Nicola Azzano (Carabinieri) si sono posizionati alle spalle del Belgio e davanti alla Svizzera, che è riuscita a staccare il terzodisponibile. Queste le parole di Riccardo Giubilei, presidente della Federazione Italiana: “Non è per nulla facile commentare unatricolore che entra nella storia. sono davvero emozionato, i ragazzi sono stati superlativi, hanno mostrato un grande spirito di squadra, un aspetto su cui stiamo ...

