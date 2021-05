Napoli e Gattuso: arriva l'epilogo di un rapporto mai nato (Di venerdì 21 maggio 2021) Quando finisce una storia, così come sta finendo quella tra il Napoli e Gattuso , pure Cocciante troverebbe un motivo o una ragione. E stavolta, magari può scapparci il buco nello stomaco, e ci sta, ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 21 maggio 2021) Quando finisce una storia, così come sta finendo quella tra il, pure Cocciante troverebbe un motivo o una ragione. E stavolta, magari può scapparci il buco nello stomaco, e ci sta, ...

Advertising

aagulla_espn : Allegri al Real Madrid Allegri a la Juve Allegri al Napoli Allegro al Tottenham Zidane a la Juve Zidane a Francia F… - tancredipalmeri : Spettacolare Osimhen sul secondo gol del Napoli: assurdo come i napoletani che hanno arrostito Gattuso non abbiano… - FBiasin : Secondo quello che si legge in giro 'la #Juve è su #Gattuso', 'la #Fiorentina è su #Gattuso', 'la #Lazio è su… - DilectisG : RT @Paroladeltifoso: Napoli-Gattuso: addio via Twitter? - Paroladeltifoso : Napoli-Gattuso: addio via Twitter? -