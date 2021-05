"Mi avete rotto il ca***", crisi di nervi nella vasca da bagno: l'inquietante video di Elodie | Guarda (Di venerdì 21 maggio 2021) Ormai basta poco per diventare virali in rete quando si è dei personaggi pubblici. Lo sa bene Elodie, che più o meno consapevolmente, ha condiviso nelle stories di Instagram un video in cui se la prende con dei truffatori, e lo fa direttamente dalla vasca da bagno. Prima del video, la cantante che è stata super ospite al Festival di Sanremo 2021 aveva postato nelle stories uno screen che mostrava ripetuti tentativi di accesso anonimo a un suo account, con tanto di link cliccabile che probabilmente rimandava a un tentativo di rubare i dati. Dopo aver pubblicato i messaggi a dir poco sospetti, la fidanzata di Marracash si è sfogata mentre si concede un rilassante bagno in vasca: “Ho appena scoperto che è una truffa. Siete capaci di rompere il c*** in molteplici ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021) Ormai basta poco per diventare virali in rete quando si è dei personaggi pubblici. Lo sa bene, che più o meno consapevolmente, ha condiviso nelle stories di Instagram unin cui se la prende con dei truffatori, e lo fa direttamente dallada. Prima del, la cantante che è stata super ospite al Festival di Sanremo 2021 aveva postato nelle stories uno screen che mostrava ripetuti tentativi di accesso anonimo a un suo account, con tanto di link cliccabile che probabilmente rimandava a un tentativo di rubare i dati. Dopo aver pubblicato i messaggi a dir poco sospetti, la fidanzata di Marracash si è sfogata mentre si concede un rilassantein: “Ho appena scoperto che è una truffa. Siete capaci di rompere il c*** in molteplici ...

