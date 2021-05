LIVE Nuoto, Europei 2021 in DIRETTA: tornano Detti e Paltrinieri negli 800, Martinenghi convince nei 50 rana (Di venerdì 21 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.32: Vittoria per la finlandese Ruuska con 2’24?93 nella prima batteria dei 200 misti donne 10.28: Questi i semifinalisti dei 50 rana uomini: Peaty, Martinenghi, Shymanovich, Kozakiewicz, Prigoda, imoudu, Matzerath, Pinzuti, Siladij, Kamminga, Skagius, Reitshammer, Wilby, Seymaninov, Gal, Rothbauer 10.27: Adam Peaty fa segnare il miglkor tempo assoluto vincendo in 26?34, secondo il russo Prigoda in 26?93, terzo Wilby in 27?51 10.26: Grande tempo di Nicolò Martinenghi che chiude con un ottimo 26?54, secondo posto per Kozakiwewicz con 26?82, terzo posto per Pinzuti con 27?26 che elimina Poggio. 10.25: Vittoria per il bielorusso Shymanovich con 26?72, secondo il tedesco Imoudu con 27?, terzo Siladij con 27?27, quarto Poggio con 27?33, record personale. Ora ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.32: Vittoria per la finlandese Ruuska con 2’24?93 nella prima batteria dei 200 misti donne 10.28: Questi i semifinalisti dei 50uomini: Peaty,, Shymanovich, Kozakiewicz, Prigoda, imoudu, Matzerath, Pinzuti, Siladij, Kamminga, Skagius, Reitshammer, Wilby, Seymaninov, Gal, Rothbauer 10.27: Adam Peaty fa segnare il miglkor tempo assoluto vincendo in 26?34, secondo il russo Prigoda in 26?93, terzo Wilby in 27?51 10.26: Grande tempo di Nicolòche chiude con un ottimo 26?54, secondo posto per Kozakiwewicz con 26?82, terzo posto per Pinzuti con 27?26 che elimina Poggio. 10.25: Vittoria per il bielorusso Shymanovich con 26?72, secondo il tedesco Imoudu con 27?, terzo Siladij con 27?27, quarto Poggio con 27?33, record personale. Ora ...

