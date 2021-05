Lazio | piace Maksimovic | priorità alla difesa

(Di venerdì 21 maggio 2021) ROMA - Laha messo gli occhi su Nikola, difensore del Napoli in scadenza di contratto. Il mercato dei parametro zero, con pochi soldi in circone, diventa importantissimo. Ecco ...

Corriere dello Sport.it

ROMA - Laha messo gli occhi su Nikola Maksimovic , difensore del Napoli in scadenza di contratto. Il mercato dei parametro zero, con pochi soldi in circolazione, diventa importantissimo. Ecco perché Tare ...