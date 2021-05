Jaguars – È ufficiale il ritorno in campo di Tim Tebow

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 21 maggio 2021) Il rumor di mercato, che ha riguardato Jacksonville nelle ultime settimane, si è concretizzato. Ihanno ufficializzato ilindi Tim, ex quarterback di Denver Broncos e New York Jets. All’età di 33 anni, il vincitore dell’Heisman Trophy 2007 si sente pronto a tornare a calcare i campi della NFL. Ildi Tim: riuscirà a lasciare il segno? Timscenderà inin posizione di tight end, un ruolo che ricoprirà per la prima volta nella sua carriera. L’ex quarterback torna in NFL dopo il suo rilascio nel 2016 e dopo una parentesi come giocatore di baseball.non disputa una partita di football dal 2012, stagione in cui militava nei New York Jets. Nonostante sia stato lontano dai campi ...