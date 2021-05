In Comune si celebra la Salernitana | il sindaco Napoli | “Impresa compiuta”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 21 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Questa mattina, a Palazzo di Città, ildi Salerno Vincenzo, insieme all’assessore allo Sport Angelo Caramanno, hanno incontrato lacon la sua dirigenza, la squadra, lo staff tecnico per consegnare un riconoscimento a testimonianza della gratitudine che tutta la città nutre nei loro confronti per la straordinaria promozione in Serie A. “Abbiamo accolto con affetto la nostra amata– ha dichiarato il– nel salone più illustre e ricco di storia della casa comunale. Proprio qui, dieci anni fa, è iniziata questa storia. E ora possiamo dirlo con orgoglio. Missione: laè in Serie A. È la vittoria di tutta la città, dei suoi straordinari tifosi, ...