Green pass, tutto quello che c'è da sapere in dieci domande e risposte 21 Maggio 2021 Green pass. La "certificazione verde" è necessaria per spostarsi tra le regioni in fascia arancione e rossa, ma anche per visitare gli anziani nelle case di riposo. E servirà dal 15 giugno per partecipare a feste e banchetti di nozze Si chiama ufficialmente "certificazione verde". È il pass, introdotto dal decreto anti-Covid del 22 aprile 2021, necessario per potersi spostare in entrata e in uscita dalle Regioni in fascia arancione o rossa. Ma vediamo più da vicino come funziona più nel dettaglio attraverso le risposte ad alcuni quesiti. Cosa è il Green pass? Si tratta della "certificazione verde" che dimostra di essere stati vaccinati o di essere guariti dal Covid-19 o di essersi sottoposti a tampone con esito negativo. Quando serve? Il Green ...

GiovanniToti : L’obbligo di green pass per i matrimoni è incomprensibile! Le linee guida per garantire lo svolgimento dei matrimon… - ItaliaViva : Abbiamo le carte in regola per ospitare i turisti, siamo un Paese sicuro. Ora bisogna accelerare con il Green Pass… - repubblica : ?? Accordo sul green pass vaccinale europeo, permettera' di viaggiare nell'Unione. La Ue: 'Torna la liberta' di movi… - PaoloAnnibali : RT @PaoloAnnibali: @GPDP_IT Salve,ho letto dei vostri più che legittimi dubbi sul green pass e al momento non è stato fatto nulla,penso sia… - PaoloAnnibali : @GPDP_IT Salve,ho letto dei vostri più che legittimi dubbi sul green pass e al momento non è stato fatto nulla,pens… -