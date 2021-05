Giro d’Italia: la settima volta del Kaiser (Di venerdì 21 maggio 2021) Quella di domani, 22 maggio 2021, sarà la settima volta che il Giro d’Italia affronterà il Monte Zoncolan, il colosso delle Alpi Carniche. E’ una delle rare salite in cui l’arrivo della corsa praticamente coincide con la vetta della montagna. Infatti, l’altezza dello Zoncolan è 1750 metri mentre lo striscione del traguardo verrà posto solo 20 metri più in basso. Lo Zoncolan ha esordito al Giro nel 2003 quasi a furor di popolo. Merito esclusivo di questa new entry va data ad Enzo Cainero, il pigmalione dello sport friulano che seppe raccogliere l’invito di migliaia di ciclo amatori che invocavano l’introduzione di questa salita dai due versanti. Il più morbido da Sutrio misura 15 chilometri. Su questo lato le pendenze s’impennano solo negli ultimi 3.750 metri. Verrà rispolverato domani dopo 18 anni, ... Leggi su tpi (Di venerdì 21 maggio 2021) Quella di domani, 22 maggio 2021, sarà lache ilaffronterà il Monte Zoncolan, il colosso delle Alpi Carniche. E’ una delle rare salite in cui l’arrivo della corsa praticamente coincide con la vetta della montagna. Infatti, l’altezza dello Zoncolan è 1750 metri mentre lo striscione del traguardo verrà posto solo 20 metri più in basso. Lo Zoncolan ha esordito alnel 2003 quasi a furor di popolo. Merito esclusivo di questa new entry va data ad Enzo Cainero, il pigmalione dello sport friulano che seppe raccogliere l’invito di migliaia di ciclo amatori che invocavano l’introduzione di questa salita dai due versanti. Il più morbido da Sutrio misura 15 chilometri. Su questo lato le pendenze s’impennano solo negli ultimi 3.750 metri. Verrà rispolverato domani dopo 18 anni, ...

