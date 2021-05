**G20: bozza Carta Roma, unire sforzi su vaccini per Paesi fragili** (Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag. (Adnkronos) - "In uno spirito di solidarietà, unire gli sforzi per sostenere in particolare la produzione e la fornitura di vaccini e altre forniture e/o la fornitura di finanziamenti per l'acquisto di vaccini" a supporto dei "Paesi a basso e medio reddito". E' quanto è scritto in un passaggio della Carta di Roma che verrà adottata al termine del Global Health Summit, e che l'Adnkronos ha potuto visionare in anteprima. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021), 21 mag. (Adnkronos) - "In uno spirito di solidarietà,gliper sostenere in particolare la produzione e la fornitura die altre forniture e/o la fornitura di finanziamenti per l'acquisto di" a supporto dei "a basso e medio reddito". E' quanto è scritto in un passaggio delladiche verrà adottata al termine del Global Health Summit, e che l'Adnkronos ha potuto visionare in anteprima.

