Fondo attività chiuse, la novità nel decreto Sostegni bis (Di venerdì 21 maggio 2021) In attesa della conferma del testo che sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, nell'ultima bozza si legge che la misura ha come obiettivo quello di favorire la continuità delle attività economiche ... Leggi su informazionefiscale (Di venerdì 21 maggio 2021) In attesa della conferma del testo che sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, nell'ultima bozza si legge che la misura ha come obiettivo quello di favorire la continuità delleeconomiche ...

Ultime Notizie dalla rete : Fondo attività Fondo attività chiuse, la novità nel decreto Sostegni bis Fondo attività chiuse , tra le novità nel decreto Sostegni bis , che è stato approvato il 20 maggio 2021 dal Consiglio dei Ministri, c'è l'istituzione di un apposito fondo per mettere risorse a ...

Contributo a fondo perduto a conguaglio, scadenza dichiarazione dei redditi il 10 settembre 2021 ... esercenti attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario. Accanto al doppio binario dei contributi a fondo perduto calcolati in base al calo del fatturato registrato nei ...

