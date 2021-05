Fisco | Letta | mia proposta è per i giovani | non mollo

Advertising

AndreaMarcucci : La proposta di Enrico Letta su #tassadisuccessione è sbagliata nei tempi e nei modi. Nel merito basti ricordare che… - fattoquotidiano : Letta: “Governo Draghi fatto per fare le riforme, come sulla giustizia e sul fisco. Se Salvini non è d’accordo, esc… - polato_maurizio : RT @AndreaMarcucci: La proposta di Enrico Letta su #tassadisuccessione è sbagliata nei tempi e nei modi. Nel merito basti ricordare che sti… - arwen0506 : Enrico Letta, Draghi ferma il Pd tassatore. Con Giuseppe Conte premier il fisco vampiro sarebbe realtà - pietrogranero : RT @_MicroMega_: #Letta alla destra di Einaudi, #Draghi alla destra di Letta - La proposta Pd di #DoteaiDiciottenni valorizza il privato a… -

Ultime Notizie dalla rete : Fisco Letta

... così Alberto Bagnai sul dibattito sulla tassa di successione proposta daai microfoni di ... Chi ha ricchezze oltre i 5 milioni non è così fesso da aspettare il, è perfettamente in grado di ...Lo scrive su Twitter il segretario del Pd Enrico. ."Una dote per i diciottenni. Per la generazione più in crisi un aiuto concreto per studi, lavoro, casa. Per essere seri va finanziata non a debito (lo ripagherebbero loro) ma ...Roma, 21 mag (Adnkronos) – “Non c’è bisogno di scomodare Seneca o lo stesso Papa Francesco quando ci ricordano che è grande chi sa essere povero nella ricchezza. Evidentemente, non è il caso di Marcuc ...