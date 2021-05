Advertising

sportli26181512 : #Evra show: parla in siciliano e canta Vasco Rossi!: L’ex terzino della Juve omaggia il Marsala, il suo primo club:… -

Ultime Notizie dalla rete : Evra show

Corriere dello Sport.it

Minc?da paura andava zio Pat! - ha detto uno scatenato- Questo è un messaggio per tutta la giovinezza italiana, non mollare mai! A 13 anni chiedevo soldi davanti ai negozi per comprarmi dei ...... i gol di Rooney, Alan Smith e anche di Patrice, alla sua prima marcatura europea. Le grandi ... per un manager è una soddisfazione enorme ed è lo spettatore privilegiato di uno splendido". ...Patrice Evra torna in grande stile sui social. Canta sulle note di ‘Sally’ di Vasco Rossi e parla in siciliano, omaggiando il Marsala che nel ’98 lo tesserò in C1 dopo un breve provino sostenuto con ...