Covid manager, l’ultima follia per rovinare i matrimoni (Di venerdì 21 maggio 2021) Non bastavano l’obbligo di mascherina ogni volta che ci si alza, i tavoli distanziati, le limitazioni al buffet, i balli mantenendosi ciascuno lontano due metri dall’altro. I matrimoni, che finalmente potranno ripartire dal prossimo 15 giugno con tanto di green pass, saranno funestati dall’ingombrante presenza di una figura resa obbligatoria dalle disposizioni governative e che dovrà essere garantita da tutti i gestori dei locali, per le feste con almeno 50 invitati: il Covid manager. Covid manager, cosa fa Questa specie di poliziotto sanitario, introdotto per la prima volta in una catena di hotel tedeschi ma già sperimentato da alcune Regioni italiane, dovrà verificare il rispetto di tutti i protocolli durante lo svolgimento della cerimonia. Solo che gli stessi esercenti lamentano: “Nessuno ci ha ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 21 maggio 2021) Non bastavano l’obbligo di mascherina ogni volta che ci si alza, i tavoli distanziati, le limitazioni al buffet, i balli mantenendosi ciascuno lontano due metri dall’altro. I, che finalmente potranno ripartire dal prossimo 15 giugno con tanto di green pass, saranno funestati dall’ingombrante presenza di una figura resa obbligatoria dalle disposizioni governative e che dovrà essere garantita da tutti i gestori dei locali, per le feste con almeno 50 invitati: il, cosa fa Questa specie di poliziotto sanitario, introdotto per la prima volta in una catena di hotel tedeschi ma già sperimentato da alcune Regioni italiane, dovrà verificare il rispetto di tutti i protocolli durante lo svolgimento della cerimonia. Solo che gli stessi esercenti lamentano: “Nessuno ci ha ...

