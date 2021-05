Albiol | “Amo Napoli | questa squadra è sempre nel mio cuore Gli azzurri andranno in Champions” VIDEO

Advertising

SkySport : Albiol: 'Amo Napoli, riusciranno ad andare in Champions. Voglio Europa League e Europei' - napolipiucom : VIDEO - ALBIOL: “AMO NAPOLI, QUESTA SQUADRA È SEMPRE NEL MIO CUORE. GLI AZZURRI ANDRANNO IN CHAMPIONS” - tinivicamyloves : RT @SkySport: Albiol: 'Amo Napoli, riusciranno ad andare in Champions. Voglio Europa League e Europei' - Enzolott : RT @SkySport: Albiol: 'Amo Napoli, riusciranno ad andare in Champions. Voglio Europa League e Europei' - LuigiBevilacq17 : RT @tuttonapoli: Albiol: 'Amo, tifo e seguo sempre il Napoli! Raggiungerà la Champions' -

Ultime Notizie dalla rete : Albiol Amo

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI: "Napoli come la mia famiglia. Tifo per loro, arriveranno in Champions" Napoli, stagione super positiva per Zielinski: i numeri del ...Di seguito le parole del difensore attualmente in forza al Villareal:: 'La verità è cheNapoli, come la mia famiglia: posso solo tifare per loro. Ho vissuto sei anni meravigliosi lì e ...La finale di Europa League, i prossimi Europei e il rapporto d'amore con Napoli. Questi gli argomenti trattati da Albiol in un'intervista a Sky Sport ...Albiol dice che ama Napoli come la sua famiglia, segue il Napoli e tifa solo per loro ed è sicuro che ce la faranno ad arrivare in Champions ...