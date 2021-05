Agricoltura, più biodiversità su 3 mln di ettari ogni anno: l'impegno di Syngenta (Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag. - (Adnkronos) - Incrementare la biodiversità su 3 milioni di ettari di terreni agricoli ogni anno. E' questo l'obiettivo di Syngenta, uno dei principali player dell'Agricoltura a livello globale, che in occasione della Giornata Mondiale della biodiversità, ribadisce il suo costante impegno nella salvaguardia dell'ambiente. L'obiettivo primario dell'azienda è quello di conciliare la produttività agroalimentare con la tutela della complessità e della ricchezza genetica delle specie agricole, sia quelle coltivate sia quelle selvatiche. La perdita di biodiversità rappresenta una delle maggiori preoccupazioni in tutto il mondo a causa delle ricadute significative che provoca sull'intero sistema agroalimentare. Globalmente, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag. - (Adnkronos) - Incrementare lasu 3 milioni didi terreni agricoli. E' questo l'obiettivo di, uno dei principali player dell'a livello globale, che in occasione della Giornata Mondiale della, ribadisce il suo costantenella salvaguardia dell'ambiente. L'obiettivo primario dell'azienda è quello di conciliare la produttività agroalimentare con la tutela della complessità e della ricchezza genetica delle specie agricole, sia quelle coltivate sia quelle selvatiche. La perdita dirappresenta una delle maggiori preoccupazioni in tutto il mondo a causa delle ricadute significative che provoca sull'intero sistema agroalimentare. Globalmente, ...

