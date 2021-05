Sostegni bis | pensioni | mutui | ristori | scuola | concorsi veloci Ecco tutte le misure

Advertising

AzzolinaLucia : Nel Decreto Sostegni Bis ci sarebbero solo 20 milioni di euro per il supporto psicologico dei ragazzi. Sono davve… - Agenzia_Ansa : I ristori a fondo perduto previsti dal decreto Sostegni bis ammontano complessivamente a 15,4 miliardi. E' quanto e… - Antonio_Tajani : Oggi conferenza stampa di @forza_italia sul Dl Sostegni bis. Slittamento delle cartelle, esenzione IMU e Tosap, una… - Alessan10190016 : @INPS_it @Giovanni19936 È auspicabile dopo la conferenza stampa di Draghi sul sostegni bis? - palermomaniait : Draghi: ''Il decreto Sostegni bis guarda al futuro e non lascia indietro nessuno'' - -

Ultime Notizie dalla rete : Sostegni bis

Il presidente del Consiglio Mario Draghi illustra in conferenza stampa il decretodi circa 40 miliardi , 'di cui - ha spiegato - 17 a imprese e professioni, 9 alle imprese per aiuti sul credito, 4 ai lavoratori e alle fasce in difficolta''. 'Stiamo procedendo alla ..."Risultato importassismo a sostegno di un settore d'eccellenza del Made in Italy".Bonus vacanze, si cambia. Per incentivare le famiglie ad andare in ferie e sostenere le attività turistiche messe in ginocchio dalla pandemia, il decreto Rilancio varato nel maggio ...Roma, 20 mag. (Adnkronos) – Se la situazione continua a migliorare, “mi auguro che non ci sarà bisogno di altri interventi di questo tipo quest’anno”. Così il premier Maro Draghi in conferenza stampa.