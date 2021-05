Regolamento Lecce-Venezia: cosa succede in caso di parità di gol, chi va in finale playoff Serie B (Di giovedì 20 maggio 2021) Ci siamo, Lecce-Venezia, è il ritorno delle semifinali dei playoff di Serie B e mette in palio l’altro posto per la finale. In tanti però si chiedono cosa succede in caso di parità di gol tra andata e ritorno e chi passa in finale. Il Regolamento premia la squadra meglio piazzata in regular season, dunque quella salentina, che per ribaltare il pronostico ha bisogno semplicemente di vincere, anche con un solo gol di scarto. L’1-0 dell’andata per i lagunari, infatti, non li mette al sicuro: in caso di parità di gol sono i giallorossi a segnare e non contano le reti in trasferta. Dunque gioca per un solo risultato la squadra di Corini, va bene anche il pareggio ai ragazzi ... Leggi su sportface (Di giovedì 20 maggio 2021) Ci siamo,, è il ritorno delle semifinali deidiB e mette in palio l’altro posto per la. In tanti però si chiedonoindidi gol tra andata e ritorno e chi passa in. Ilpremia la squadra meglio piazzata in regular season, dunque quella salentina, che per ribaltare il pronostico ha bisogno semplicemente di vincere, anche con un solo gol di scarto. L’1-0 dell’andata per i lagunari, infatti, non li mette al sicuro: indidi gol sono i giallorossi a segnare e non contano le reti in trasferta. Dunque gioca per un solo risultato la squadra di Corini, va bene anche il pareggio ai ragazzi ...

