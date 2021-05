Oms | vaccini e varianti | ecco la notizia più attesa

(Di giovedì 20 maggio 2021) Icontro il covid attualmente approvati dall’Unione Europea, leggasi quello di Pfizer/BioNTech, quello di Moderna, quindi il tanto discusso AstraZeneca, ora Vaxzevria, e Janssen di Johnson & Johnson, sono assolutamente efficaci contro tutte leal momento in circolazione.anti covid e: buone nuove (Foto IlMeteo)A spiegarlo stamane è stata l’Oms, l’Organizzazione mondiale della sanità. “Isono efficaci contro tutte ledel virus”, parole proferite da Hans Kluge, direttore regionale per l’Europa dell’Oms, in occasione del consueto monitoraggio settimanale, e che suonano di fatto come musica soave. Se infatti vi erano molti dubbi circa il fatto che ianti covid non “coprissero” le ultime ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Oms, i vaccini anti Covid dono efficaci contro tutte le varianti #ANSA - TgLa7 : Covid: #Oms, i vaccini efficaci contro tutte le #varianti - Agenzia_Ansa : I vaccini sono efficaci contro 'tutte le varianti del virus'. Lo afferma l'Organizzazione mondiale della Sanità. Ma… - ClaudiaBruno00 : RT @Agenzia_Ansa: Oms, i vaccini anti Covid dono efficaci contro tutte le varianti #ANSA - MonkeyD77193683 : RT @TgLa7: Covid: #Oms, i vaccini efficaci contro tutte le #varianti -

Ultime Notizie dalla rete : Oms vaccini

Frattanto, l'ha confermato che iattualmente in commercializzazione sono efficaci contro "tutte le varianti del virus" , inclusa quella che alimenta l'attuale ondata in India, ma "non è ...Frattanto, l'ha confermato che iattualmente in commercializzazione sono efficaci contro "tutte le varianti del virus" , inclusa quella che alimenta l'attuale ondata in India, ma "non è ...Dopo la “giusta battaglia sulle scuole”, nuova “responsabile iniziativa sul tema, questa volta, delle vaccinazioni” da parte del leader del Movimento ...A dirlo è Hans Kluge, direttore regionale per l’Europa dell’Organizzazione Mondiale della sanità durante il consueto monitoraggio settimanale. I vaccini sviluppati contro il Covid-19 sono «efficaci co ...