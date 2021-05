La guerra agli hacker nel Dark Web (Di giovedì 20 maggio 2021) Il mondo della cyber security si è lasciato alle spalle una settimana piuttosto impegnativa grazie alle imprese del gruppo di criminali informatici Dark Side che, oltre alla Colonial Pipeline, avrebbe colpito anche Toshiba e sembra almeno altre due o tre organizzazioni di cui l'identità è rimasta ignota. Tuttavia la "storia" sembra non essere finita, perché sulla base di alcuni post apparsi nel Dark web e ripresi dalla rete televisiva americana CNBC, Dark Side sarebbe stato vittima di una ritorsione cibernetica che avrebbe tagliato fuori i suoi membri dalla propria infrastruttura tecnologia, recuperato le chiavi per decifrare i dati ed esfiltrato dai wallet in cryptovaluta del gruppo la refurtiva. Il tutto è accaduto pochi giorni dopo la dichiarazione del presidente Biden che tra le misure previste ... Leggi su panorama (Di giovedì 20 maggio 2021) Il mondo della cyber security si è lasciato alle spalle una settimana piuttosto impegnativa grazie alle imprese del gruppo di criminali informaticiSide che, oltre alla Colonial Pipeline, avrebbe colpito anche Toshiba e sembra almeno altre due o tre organizzazioni di cui l'identità è rimasta ignota. Tuttavia la "storia" sembra non essere finita, perché sulla base di alcuni post apparsi nelweb e ripresi dalla rete televisiva americana CNBC,Side sarebbe stato vittima di una ritorsione cibernetica che avrebbe tato fuori i suoi membri dalla propria infrastruttura tecnologia, recuperato le chiavi per decifrare i dati ed esfiltrato dai wallet in cryptovaluta del gruppo la refurtiva. Il tutto è accaduto pochi giorni dopo la dichiarazione del presidente Biden che tra le misure previste ...

