Il potere è uno spazio inquieto. Il nuovo libro di D’Ambrosio (Di giovedì 20 maggio 2021) Capire ed esercitare il potere è esperienza per persone mature, umanamente e professionalmente adulte e, tale esperienza, può senza esitazione essere definita un’impresa ardua. Lo è perché i suoi sentieri sono traversi, indiretti e tortuosi, come fa dire Shakespeare a Enrico IV, quando si appresta a trasmettere il regno a suo figlio: «Iddio sa, figlio mio, per quali sentieri traversi, e per quali vie indirette e tortuose, io sia pervenuto a questa corona. Ed io medesimo so anche troppo bene quanto inquieta ha posato sul mio capo». Le corone inquiete pesano sulle teste di coloro che detengono il potere, creano problemi a coloro che si rapportano ad esso, lasciano spesso senza parole coloro che cercano d’interpretarlo. Il potere, infatti, ha in sé un fondo d’inquietudine, che turba, sia chi lo vive per realizzare giustizia e pace, sia ... Leggi su formiche (Di giovedì 20 maggio 2021) Capire ed esercitare ilè esperienza per persone mature, umanamente e professionalmente adulte e, tale esperienza, può senza esitazione essere definita un’impresa ardua. Lo è perché i suoi sentieri sono traversi, indiretti e tortuosi, come fa dire Shakespeare a Enrico IV, quando si appresta a trasmettere il regno a suo figlio: «Iddio sa, figlio mio, per quali sentieri traversi, e per quali vie indirette e tortuose, io sia pervenuto a questa corona. Ed io medesimo so anche troppo bene quanto inquieta ha posato sul mio capo». Le corone inquiete pesano sulle teste di coloro che detengono il, creano problemi a coloro che si rapportano ad esso, lasciano spesso senza parole coloro che cercano d’interpretarlo. Il, infatti, ha in sé un fondo d’inquietudine, che turba, sia chi lo vive per realizzare giustizia e pace, sia ...

Advertising

elena_elnmrl15 : @alessi_ct Quindi se investono uno su quelle strisce??? Certo che fra loro si sono spartiti bene il potere, famiglie ovunque...... - formichenews : Il potere è uno spazio inquieto. Il nuovo libro di D’Ambrosio ?? ?? - HSimonetta : RT @rosy131090: Ma che potere hanno avuto per far sì che Piera Maggio da vittima diventasse carnefice, Frazzitta raffigurato come uno sciac… - alisyarizzo : RT @rosy131090: Ma che potere hanno avuto per far sì che Piera Maggio da vittima diventasse carnefice, Frazzitta raffigurato come uno sciac… - GabrielYnga : RT @Lory_SCCP: Gli occhi di un cane hanno il potere di parlare uno straordinario linguaggio. ? -