Il decreto Sostegni certifica che su Alitalia Draghi è in alto mare (Di giovedì 20 maggio 2021) Il 2020 è stato l’anno orribile del trasporto aereo, ma il 2021, sta continuando a mostrare solo pochi lenti segni di recupero con il mercato che rimane ancora a circa -80 per cento rispetto al 2019. Il settore continua dunque ad avere forti difficoltà, anche se per questa estate è previsto un buon recupero dell’attività, grazie soprattutto al mercato domestico. Tuttavia, le compagnie aeree continuano a macinare perdite e i vettori che avevano difficoltà prima del Covid-19, sono quelli che anche hanno le maggiori difficoltà durante questi 15 mesi di pandemia. Non è dunque un caso che Alitalia, che perdeva oltre 600 milioni di euro nel 2019, quando le altre compagnie aeree avevano margini positivi, si trovi in una situazione emergenziale, nonostante gli aiuti ricevuti prima e durante la crisi Covid-19. Alitalia che ha visto nel 2020, anno della ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 20 maggio 2021) Il 2020 è stato l’anno orribile del trasporto aereo, ma il 2021, sta continuando a mostrare solo pochi lenti segni di recupero con il mercato che rimane ancora a circa -80 per cento rispetto al 2019. Il settore continua dunque ad avere forti difficoltà, anche se per questa estate è previsto un buon recupero dell’attività, grazie soprattutto al mercato domestico. Tuttavia, le compagnie aeree continuano a macinare perdite e i vettori che avevano difficoltà prima del Covid-19, sono quelli che anche hanno le maggiori difficoltà durante questi 15 mesi di pandemia. Non è dunque un caso che, che perdeva oltre 600 milioni di euro nel 2019, quando le altre compagnie aeree avevano margini positivi, si trovi in una situazione emergenziale, nonostante gli aiuti ricevuti prima e durante la crisi Covid-19.che ha visto nel 2020, anno della ...

