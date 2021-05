Il co-fondatore di ByteDance si è dimesso dal ruolo di amministratore delegato

(Di giovedì 20 maggio 2021) Zhang Yiming (sx) e Liang Rubo (dx) fondatori di(immagine:)L’die codi TikTok, Zhang Yiming, ha deciso di dimettersi dopo aver portato la sua piattaforma al successo e a una popolarità globalmente riconosciuti. Il suo lavoro in, però non terminerà qui. Yiming, che ha co-fondato la società nel 2012, passerà a un’altra posizione all’interno del gruppo lasciando lo scettro danelle mani del suo collega e co-Liang Rubo, che attualmente gestisce il reparto delle risorse umane. Sotto la guida di Yimingha lanciato TikTok, che ha rapidamente raggiunto un successo globale contando ora circa ...

L'Amministratore Delegato e co -del proprietario di TikTok,, ha annunciato che si dimetterà e passerà a un nuovo ruolo entro la fine dell'anno. Il CEO e co -del proprietario di TikTok,, ha ...Zhang Yiming , co -e CEO di- casa madre di TikTok - nella giornata di ieri si è dimesso a sorpresa da ruolo di amministratore delegato della società. La notizia ha inizialmente fatto pensare a dei ...In un'email ai dipendenti, Zhang ha detto di volersi concentrare sulla “strategia a lungo termine” del gruppo. Con un conto in banca di 36 miliardi di dollari, Zhang Yiming, nato nel 1983, è stato il ...L’Amministratore Delegato e co-fondatore del proprietario di TikTok, ByteDance, ha annunciato che si dimetterà e passerà a un nuovo ruolo entro la fine dell'anno.