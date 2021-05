Giro d'Italia: la prima di Vendrame, Bernal controlla la corsa (Di giovedì 20 maggio 2021) Vendrame batte Hamilton allo sprint e si porta a casa la sua prima tappa a Bagno di Romagna. È il secondo Italiano dopo Filippo Ganna a esultare quest’anno. Mentre gli uomini di classifica si sono controllati,... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 20 maggio 2021)batte Hamilton allo sprint e si porta a casa la suatappa a Bagno di Romagna. È il secondono dopo Filippo Ganna a esultare quest’anno. Mentre gli uomini di classifica si sonoti,...

Ultime Notizie dalla rete : Giro Italia Giornata mondiale api, perché sono importanti per l'ambiente Read More Ambiente Giro d'Italia e ambiente, un binomio possibile 20 Maggio 2021 Il Giro d'Italia è l'unico evento ciclistico a tappe di rilevanza mondiale ad avere tra le sue priorità un'attenzione ...

Ciclismo, Giro d'Italia, Bagno di Romagna (Fc): Andrea Vendrame conquista la dodicesima tappa Battuto Chris Hamilton. E' Andrea Vendrame il vincitore della dodicesima tappa del Giro d'Italia, la frazione con 4 Gpm partita da Siena e arrivata a Bagno di Romagna (Fc). Il ciclista, secondo italiano a vincere dopo il crono torinese conquistato da Filippo Ganna, ha superato Chris ...

Giro d'Italia, la 12ª tappa Siena-Bagno di Romagna. Vince Vendrame! | La cronaca La Gazzetta dello Sport Giro d’Italia 2021, Giovanni Visconti: “Ci tenevo a fare bene, buon quinto posto” La fuga odierna ha finalmente premiato un italiano: in quel di Bagno di Romagna, ad imporsi nella dodicesima tappa del Giro d'Italia 2021, è stato Andrea Vendrame. Tanto Bel Paese protagonista all'att ...

Giro d’Italia: Vendrame primo a Bagni di Romagna, Bernal sempre in rosa La tappa che ha attraversato Firenze e che ha reso omaggio a Bartali, Martini e Ballerini, ha visto finalmente una seconda vittoria italiana Vendrame in volata ...

