(Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag (Adnkronos) – “La realtà drammatica della condizionele è data soprattutto dall’estrema precarietà e dalla mancanza di lavoro. Per questo il PD oggi raccoglie e porta avanti una proposta di riforma per il lavoro dei, costruita dal basso e che ha già raccolto oltre 50.000 firme. Stop agli stage, stop aistage extracurriculari. Semplifichiamo e incentiviamo l’apprendistato”. Lo ha detto Chiara, responsabile Missionedella segreteria nazionale Pd, nel corso dell’iniziativa in diretta web dal Nazareno ‘La precarietà non è destino’. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Giovani: Gribaudo (Pd), 'stop tirocini gratuiti, rilanciamo l'apprendistato'... -

Ultime Notizie dalla rete : Giovani Gribaudo

Il Denaro

Considerando che iche ogni anno compiono 18 anni sono in media 560mila, saranno all'... La misura a firma Letta, Tinagli, Provenzano, Misiani epunta ad una tassa di successione sui ...Il Pd ha lanciato oggi questa proposta, messa a punto dal segretario Enrico Letta con i responsabili economia e, Antonio Misiani e Chiara, e i vice Tinagli e Provenzano. I dem ...Semplifichiamo e incentiviamo l’apprendistato”. Lo ha detto Chiara Gribaudo, responsabile Missione giovani della segreteria nazionale Pd, nel corso dell’iniziativa in diretta web dal Nazareno ‘La ...Il segretario del Pd lancia l'idea di istituire un fondo per i giovani, per ridurre le diseguaglianze sociali aggravate dalla pandemia. La risposta di Draghi a Letta. I contorni della proposta devono ...