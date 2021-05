G20 | la Dichiarazione di Roma | «Esportiamo più vaccini» I Grandi divisi sullo stop ai brevetti

Advertising

emergency_ong : #GlobalHealthSummit: leader #G20 integrino nella dichiarazione di #Roma revisione dell’attuale sistema che tutela l… - antonie85321896 : RT @emergency_ong: #GlobalHealthSummit: leader #G20 integrino nella dichiarazione di #Roma revisione dell’attuale sistema che tutela la pro… - OvileItalia : RT @emergency_ong: #GlobalHealthSummit: leader #G20 integrino nella dichiarazione di #Roma revisione dell’attuale sistema che tutela la pro… - cristin86212732 : RT @emergency_ong: #GlobalHealthSummit: leader #G20 integrino nella dichiarazione di #Roma revisione dell’attuale sistema che tutela la pro… - t_Cmdn : RT @emergency_ong: #GlobalHealthSummit: leader #G20 integrino nella dichiarazione di #Roma revisione dell’attuale sistema che tutela la pro… -

Ultime Notizie dalla rete : G20 Dichiarazione

ilmessaggero.it

... in programma domani a Roma e in forma virtuale, che vedrà la partecipazione dei leader del. "I ... Ladi Roma che uscirà dal summit includa l'indicazione per la sospensione dei ...Terzo punto molto importante per l'Ue è il fatto che fra i principi delladi Roma, al paragrafo 11, si menziona chiaramente, per la prima volta da parte del(e quindi anche della ...I vaccini devono raggiungere anche i paesi poveri, i blocchi alle esportazioni vanno rimossi. Sulla sospensione dei brevetti, però, non c’è una intesa, si va verso un ...Il vertice è un'opportunità per condividere gli insegnamenti tratti dalla pandemia e porre le basi per un sistema sanitario equo ...