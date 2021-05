F1 Gp Monaco Montecarlo 2021, problema alla trasmissione per Leclerc: sessione finita (Di giovedì 20 maggio 2021) Inizia nel peggiore dei modi il week-end di casa per Charles Leclerc. A Montecarlo, nel quinto Gran Premio del Mondiale di Formula 1, il monegasco ha accusato un problema alla trasmissione del cambio nel corso della prima sessione di prove libere, proprio nei primo minuti. Nel momento in cui il pilota della Ferrari è andato a mettere la quarta, nel rettilineo che conduce al tunnel, la macchina si è di fatto piantata con un suono che non faceva presagire nulla di buono. Leclerc rientra ai box e per lui la sessione è finita. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 20 maggio 2021) Inizia nel peggiore dei modi il week-end di casa per Charles. A, nel quinto Gran Premio del Mondiale di Formula 1, il monegasco ha accusato undel cambio nel corso della primadi prove libere, proprio nei primo minuti. Nel momento in cui il pilota della Ferrari è andato a mettere la quarta, nel rettilineo che conduce al tunnel, la macchina si è di fatto piantata con un suono che non faceva presagire nulla di buono.rientra ai box e per lui la. SportFace.

