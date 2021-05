Eni pubblica primo Sustainability-Linked Financing Framework del settore (Di giovedì 20 maggio 2021) (Teleborsa) – Eni ha pubblicato oggi il primo Sustainability-Linked Financing Framework a livello mondiale del proprio settore di riferimento, che integra pienamente la sostenibilità con la strategia di raccolta finanziaria dell’azienda. Con tale documento – si legge in una nota – Eni rafforza ulteriormente la propria strategia di sostenibilità, volta a raggiungere la completa neutralità carbonica al 2050, e a contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (UN SDGs). Il Framework dettaglia le linee guida che Eni seguirà nell’emissione dei nuovi strumenti finanziari sostenibili e si applicherà a molteplici soluzioni di finanziamento, tra cui emissioni obbligazionarie (in formato sia pubblico che privato), ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 20 maggio 2021) (Teleborsa) – Eni hato oggi ila livello mondiale del propriodi riferimento, che integra pienamente la sostenibilità con la strategia di raccolta finanziaria dell’azienda. Con tale documento – si legge in una nota – Eni rafforza ulteriormente la propria strategia di sostenibilità, volta a raggiungere la completa neutralità carbonica al 2050, e a contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (UN SDGs). Ildettaglia le linee guida che Eni seguirà nell’emissione dei nuovi strumenti finanziari sostenibili e si applicherà a molteplici soluzioni di finanziamento, tra cui emissioni obbligazionarie (in formato sia pubblico che privato), ...

