Army of the Dead, Zack Snyder ha proibito le sedie sul set: "Non c'è posto per sedersi" (Di giovedì 20 maggio 2021) Sul set di Army of the Dead nessuno si è potuto sedere per riposare visto che il regista Zack Snyder aveva bandito le sedie. Dopo Christopher Nolan, ci sarebbe un altro regista ferocemente contrario alle sedie sul set, si tratta di Zack Snyder. Il regista avrebbe, infatti, proibito le sedie sul set di Army of the Dead, il suo zombie horror in arrivo su Netflix domani. Se l'avversione di Christopher Nolan per le sedie si è rivelata una leggenda, è Zack Snyder in persona a confermare il suo odio per le sedute nel corso del podcast "Fourth Wall" in cui spiega: "Non c'è posto in cui sedersi, ho ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 20 maggio 2021) Sul set diof thenessuno si è potuto sedere per riposare visto che il registaaveva bandito le. Dopo Christopher Nolan, ci sarebbe un altro regista ferocemente contrario allesul set, si tratta di. Il regista avrebbe, infatti,lesul set diof the, il suo zombie horror in arrivo su Netflix domani. Se l'avversione di Christopher Nolan per lesi è rivelata una leggenda, èin persona a confermare il suo odio per le sedute nel corso del podcast "Fourth Wall" in cui spiega: "Non c'èin cui, ho ...

