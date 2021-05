Vendetta | il diario del killer di Lecce e la svolta nel processo

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Prima udienza per ildi: è tutto rimandato a luglio in attesa di una nuova perizia che includa i diari dell'omicida reo confesso di Daniele ed Eleonora

...dal titolo '', il cui protagonista aveva come obiettivo quello di provocare la sofferenza e la morte degli altri. "Ucciderò ancora. Non è colpa mia se nessuno mi ama" si leggerebbe nel...Si parla forse anche dell'incipit di un romanzo dal titolo "". " Se entro la fine di quest'anno non avrò una ragazza, ucciderò una persona ", scrisse De Marco sul suo. Il 21 settembre ...Prima udienza per il killer di Lecce: è tutto rimandato a luglio in attesa di una nuova perizia che includa i diari dell'omicida reo confesso di Daniele ed Eleonora ...Nuova perizia psichiatrica sugli scritti di De Marco, il killer dei fidanzati: “Ma non è incapace di intendere e volere” ...