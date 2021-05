Vaccini, Speranza: «Il 28 maggio ok Ema a Pfizer per 12-15 anni. Strategico per riapertura scuole in sicurezza» (Di mercoledì 19 maggio 2021) L'Ema darà l'ok al vaccino Pfizer per i bambini dai 12 ai 15 anni il prossimo 28 maggio, un passo avanti «Strategico per apertura in sicurezza prossimo anno scolastico». A... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 19 maggio 2021) L'Ema darà l'ok al vaccinoper i bambini dai 12 ai 15il prossimo 28, un passo avanti «per apertura inprossimo anno scolastico». A...

